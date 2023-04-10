Підставити плече тим, хто воює вже довгий час: чоловіків Тернопільщини закликають прийти до “військкомату”

З 24 лютого 2022 року по всій державі триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Територіальні центри комплектування продовжують здійснювати заходи мобілізації, які є стратегічно важливими для оборони держави та забезпечують комплектування військових частин особовим складом.

За словами заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору мобілізаційно – оборонної роботи Тернопільського ОТЦК СП полковника Миколи Бойка, територіальні центри комплектування Тернопільської області виконують поставлені завдання щодо призову громадян України по мобілізації.

– Велика кількість чоловіків і жінок з перших днів повномасштабного вторгнення самостійно прибували до ТЦК СП, ми спостерігали черги і це надавало впевненості, що ми у найкоротші терміни укомплектуємо визначені підрозділи, – пригадує Микола Бойко.

Також він зазначив, що станом на сьогодні є велика потреба у свідомих та вмотивованих громадянах, які зможуть пройти навчання, в тому числі, і закордоном та підставити міцне плече тим, хто воює вже довгий час.

Нагадаємо, що вік призову громадян по мобілізації від 18 до 60 років, вони мають бути придатними до військової служби, а саме головне – мати свідоме розуміння та бажання захищати країну.

– Ті військовозобов`язані, які згідно висновку ВЛК – обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але проходити службу будуть у військових частинах забезпечення, установах та навчальних закладах МОУ, а також у територіальних центрах, – зазначив полковник Микола Бойко.

Також, в черговий раз нагадаємо, що триває оповіщення громадян та у різних місцях видаються повістки, згідно яких, військовозобов`язаний повинен прибути у ТЦК СП, звірити свої облікові дані та пройти медкомісію. Призов та відправка на навчання з подальшим комплектуванням військових частин відбувається не одразу, а за потреби у відповідності до військового фаху військовозобов‘язаного. Тобто, отримавши висновок ВЛК про придатність та при відсутності підстав, які надають право не бути призваним чи мати право на відстрочку – це не означає негайну відправку до війська. Усе визначає потреба у комплектуванні саме за певною спеціальністю. В подальшому, військовозобов’язані направляються до навчальних центрів, де проходять підготовку за своїм фахом.

“Тож, в чергове звертаємося до громадян Тернопільщини бути свідомими та не нехтувати своїм обов`язком щодо захисту країни! Закликаємо чоловіків самостійно прибувати до ТЦК СП за місцем перебування на військовому обліку та разом з тисячами воїнів дати гідну відсіч ворогу!”, – закликають у центрі комплектування.