Тернопільських платників єдиного податку першої та другої груп звільнили від сплати цього податку у квітні. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 22 квітня.

– Оскільки Верховною радою ситуація в країні визнана, як надзвичайна, введено ряд пільг, які стосуються окремих податків і платежів, – сказав Сергій Надал, міський голова. – Також надано повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати єдиного податку. Враховуючи те, що у нас основна маса суб’єктів господарювання – це платники єдиного податку першої і другої груп, які через вимушений карантин в даний час перебувають без роботи, не мають можливості для заробітку, більше того, значна маса з них до цього часу сплачує орендну плату за користування приміщеннями. Маємо багато звернень людей, що вони потребують певної підтримки і допомоги. Тому користуючись нагодою, яку нам дав законодавець, пропоную звільнити платників єдиного податку першої та другої груп, на яких поширюються обмеження передбачені підпунктом 8 пункту 2 Постанови Кабміну України від 11 березня 2020 року № 211 від сплати податкових зобов’язань по єдиному податку за період з 1 по 30 квітня 2020 року. Якщо буде прийняте рішення стосовно продовження карантину у травні, то говоритимемо про додаткове рішення. А поки що говоримо про звільнення від сплати податку за квітень. Звільнення від сплати єдиного податку застосовується до суб’єктів підприємницької діяльності, які в період до 1 липня 2020 року подадуть до органів податкової служби відповідну заяву щодо застосування пільги із зазначенням виду діяльності та місця здійснення такої діяльності. Сплачені суб’єктами суми єдиного податку за квітень 2020 року зараховуються органами Державної податкової служби у рахунок майбутніх платежів. Мова йде виключно про тих суб’єктів господарювання, які протягом карантину припинили свою діяльність, закрили магазини, об’єкти торгівлі чи надання послуг і не функціонували.

Відповідно до прийнятого рішення фінансове управління має внести відповідні зміни до рішення міської ради від 6 червня 2019 року «Про місцеві податки і збори ТМТГ» і винести їх на розгляд наступної сесії міськради.

Ольга Трач