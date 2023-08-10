Підліток обікрав два будинки, перебуваючи на випробувальному терміні за серію крадіжок

15-річний житель Залозецької громади вже неодноразово потрапляє в поле зору правоохоронців. Наразі хлопець перебуває на випробувальному терміні за скоєння крадіжок та знову вчинив протиправне.

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло два повідомлення від жителів Залозецької громади про те, що з їхніх помешкань викрали гроші. У одного заявника поцупили 2500 гривень, у іншого – 3 000.

Поліцейські встановили, що до обох крадіжок причетний 15-річний місцевий житель. З одного помешкання він виніс гроші шляхом вільного доступу, до іншого будинку проник вночі через вікно. Обидва злочини підліток вчинив, відбуваючи випробувальний термін за скоєння серії крадіжок з будинків односельчан.

За новими фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.