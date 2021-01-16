У німецькому Оберхофі відбулася чергова гонка.

Збірна України посіла восьме місце в жіночій естафеті в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі, повідомляє УНІАН.

Україну в гонці представляли Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Блашко на стартовому етапі передала естафету одинадцятою. На другому етапі Джима виступила невдало – українка вирушила на два штрафні кола і в підсумку фінішувала на 15-му місці, а відставання від лідера становило вже більше двох хвилин.

Семеренко з одним додатковим патроном підняла українську збірну на десяте місце, а Підгрушна, також використавши один додатковий патрон, закінчила гонку восьмою.

Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.

Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночої естафети