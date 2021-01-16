У німецькому Оберхофі відбулася чергова гонка.
Збірна України посіла восьме місце в жіночій естафеті в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі, повідомляє УНІАН.
Україну в гонці представляли Дар’я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.
Блашко на стартовому етапі передала естафету одинадцятою. На другому етапі Джима виступила невдало – українка вирушила на два штрафні кола і в підсумку фінішувала на 15-му місці, а відставання від лідера становило вже більше двох хвилин.
Семеренко з одним додатковим патроном підняла українську збірну на десяте місце, а Підгрушна, також використавши один додатковий патрон, закінчила гонку восьмою.
Перемогу в гонці здобула збірна Німеччини.
Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночої естафети
- Німеччина – (0+5) 1:14:31,5
- Білорусь – (0+9) +17,4
- Швеція – (0+5) + 35,7
- Росія – (1+7) + 42,5
- Франція – (2+10) +1:48,2
- Чехія – (1+9) +2:01,4…
- Україна – (2+6) +2:52,9
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