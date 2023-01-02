“Вони нас обстрілюють, а ми народжуємо”, – каже жінка, яка першою у новому році народила хлопчика.

Вона розповіла Суспільному, найбільше боялася, що під час пологів розпочнеться ракетна атака. Так і сталося. Вдень 31 грудня під час першої повітряної тривоги жінка була у підвалі, а вночі, під час другої, народжувала.

Першим у новорічну ніч народився хлопчик вагою три з половиною кілограми. Мати хлопчика Олена Шмигельська каже, народила о першій годині 15 хвилин.

“Я не раз про те думала, що страшно 31 народжувати, я чомусь була впевнена, що будуть обстріли. Правда вдень, були в підвалі, сиділи, бо була повітряна тривога. Десь о 14 ми спустились у підвал і сиділи до 16 години. Потім я народжувала під сирену. Я народила, а через 10 хвилин закінчилась повітряна тривога. Але нічого, вони нас обстрілюють, а ми народжуємо”.

Жінка розповіла, сина планує назвати Арсеном.

“Як старші люди кажуть, що у війну народжуються хлопчики і от мені здається, що то який добрий знак, що то перший хлопчик народився. Це сталося одразу після настання Нового року”.

Олена Шмигельська каже, перед пологами встигла загадати новорічне бажання.

“Щоб не чути звуки сирен, не ховатися від ворожих атак, щоб діти не знали війни”.

0 5 годині 45 хвилин народилася дівчинка. Батько немовляти каже, лікарі прогнозували, що донька народиться на тиждень пізніше.

“Дата мала бути на саме Різдво 7 числа. Ми почали готуватися ближче до 7 числа. От знаємо, що все спокійно, але тут так 30 грудня дивимося, а в нас починається якраз процес. Дитина в нас з’явилася 1-го січня”, – каже батько Назарій Довгополий.

“Я була дуже щаслива. Ми хотіли дівчинку, ми чекали на дівчинку”, – розповіла породілля Роксолана Довгопола.

В перший день нового року в обласному перинатальному центрі народилися 5-ро дітей. Це на двох немовлят більше, ніж минулого року. Про це розповів директор центру Віктор Овчарук.

“Минулого року народилося 1 954, в цьому році 1 948. З них в нас народилося 44 двійні протягом року. Дуже багато було в нас передчасних пологів. Ми сподіваємось, що все-таки війна не вплине на народжуваність, бо українці повинні народжуватися, нація має рости”.

Богдан Боденчук, Суспільне