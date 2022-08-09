Незважаючи на складний час війни, українці з вірою в перемогу продовжують створювати сім’ї та народжувати дітей. Адже для кохання немає перешкод і його не варто відкладати на потім.

Так, вчора у Байковецькій громаді на весільний рушничок стали молодята з Херсона Олександра Філіпенко та Ігор Шведов. І хоча тривожна сирена трохи завадила урочистій церемонії, свято все ж вдалося. Адже ніщо не може бути перешкодою для возз’єднання люблячих сердець. Про це повідомляють на сторінці громади.

Щиро бажаємо молодій сім`ї Божого благословення, мирного неба, радості та любові на многая і благая літ.