Трагічна звістка надійшла у Байковецьку громаду – уже друга за цей тиждень.

12 червня, перебуваючи в лікарні, від тяжкої хвороби помер Захисник України, солдат 107-ої реактивної Кременчуцької бригади Андрій Луців.

У липні захиснику мало б виповнитися 40 років. До свого дня народження він не дожив лише місяць.

“У нашій пам’яті чоловік залишиться світлою та чуйною людиною, справжнім українським патріотом. У захисника залишилися батько Володимир, мати Стефанія та сестра Марія.

З сумом і гіркими сльозами на очах приносимо глибокі співчуття сім’ї загиблого, родичам, знайомим, хоча неможливо уявити їх біль і відчай. Дякуємо за патріота та вірного сина своєї Батьківщини”, – ідеться у зверненні Байковецької об’єднаної громади.

Андрій Володимирович Луців народився 26 липня 1984 року у Байківцях. У 2003 році закінчив Тернопільське ВПУ №4 за спеціальністю столяр. З початку російсько-української війни Андрій став на захист України й був мобілізований 23 березня 2022 року Тернопільським ТЦК та СП.

У Кременчуцькій бригаді Андрій Луців був водієм-майстром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Побратими згадують, що він завжди приходив на допомогу й не відмовляв у підтримці. Також Андрій захоплювався виробами з дерева й після Перемоги планував відкрити своє підприємство.

“Був спокійною та ввічливою людиною, завжди звертався з повагою до інших захисників, незалежно від посади, звання чи віку. Як військовий він, коли ставилась задача, міг довго та ретельно обдумувати, як краще її виконати, спитати думки у великої кількості людей перед прийняттям рішення”, – розповів командир батареї, де служив Андрій Луців.

Співчуваємо рідним, близьким, побратимам захисника. Вічна і світла пам’ять Герою.