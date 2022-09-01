У селі Охримівці Байковецької ОТГ цього літа почав працювати новий розважальний заклад.

У соцмережах з’явилося багато гламурних фото з нової фешенебельної точки.

“Тут можна відсвяткувати особливий для вас день та залишитися на ніч у дерев’яних будиночках, – повідомляє один з тернопільських сайтів. Крім того, є можливість провести час активно: покататися на катамаранах, зорбинг для дітей (катання у надувній кулі), електромобіль для дітей, катання на тюбах, ловля форелі.

Особливістю є вейкпарк – екстремальне катання на дошці. Для цього можна взяти спорядження на прокат: шолом, жилет, вейкборд. Також можна займатися цим видом спорту з тренером.

Ціни: будиночок на двох на одну добу коштує 2 700 грн. Оренда альтанки для відпочинку – 1 400 – 1 800 грн. Є цікава можливість орендувати альтанку для фотосесії, це обійдеться у 500 грн на годину”, – описує нове місце відпочинку інтернет-видання Терен.