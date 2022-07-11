Музикантка-блогерка з Коропця Чортківського району Віталія Грицак переспівала відому стрілецьку пісню «За Україну, за її волю». Відео опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

“Пам’ятаєте цю пісню? Ми уже всі переспівали «Ой у лузі…», продовжуймо далі, але цю теж не забуваймо. Під супровід калімби та Дністра вирішила заспівати її, одну з найкращих пісень Січових Стрільців, що вже 100 років така ж актуальна та потрібна“, – написала Віталія.

До слова, пісню «За Україну, за її волю» написали у 1917 році поет Микола Вороний та композитор Ярослав Ярославенко, пише Терен.

Нагадаємо, Віталія Грицак родом з Коропця Чортківського району. Випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, а нині навчається у Національній музичній академії імені Чайковського у Києві. Її пісня «Чом тобі, вороже, не спиться» у березні цього року підірвала соцмережі. Згодом дівчина організувала благодійний онлайн-концерт, до якого залучила свого 70-річного дідуся Ярослава. Разом їм вдалося зібрати 38 тис. грн для ЗСУ.