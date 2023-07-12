Під час саміту НАТО у Вільнюсі розмістили фото пораненого бійця з Тернополя

Під час саміту НАТО по всьому місту Вільнюс розміщені фото нашого українського захисника, тернополянина Івана Тарна.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Герой з перших днів повномаштабного вторгнення обороняв рідну землю. Згодом Іван став спецпризначенцем підрозділу «Артан» головного управління розвідки Міністерства Оборони України. Проте, на превеликий жаль, у січні воїн отримав поранення. Попереду Івана чекає протезування кінцівки і він далі продовжить боротися за Перемогу.

“Пишаємось нашими тернополянами та всіма нашими захисниками. Слава Героям України!”, – написав очільник Тернополя.