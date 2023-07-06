Під час ракетної атаки у Львові були зачинені укриття

Поліція відкрила кримінальне провадження через зачинені укриття у Львові під час нічного обстрілу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

“Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці”, – повідомив він.

Клименко наголосив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.