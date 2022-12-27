Війна продовжує забирати життя найкращих синів України.
Вчора до Борщівської громади надійшла страшна звістка – янголом повертається додому ще один захисник – новітній український Герой.
“Під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області загинув кулеметник розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону військової частини А0998 солдат Володимир Жарий, 26.06.1995 року народження, уродженець села Верхняківці Чортківського району”, – повідомили на сторінці Борщівської міської ради.
У зв’язку з важкою втратою у Борщівській громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя.
Вічна пам’ять захиснику!