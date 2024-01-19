У Підгайцях стартували підготовчі роботи до реставрації місцевого костелу.

Про це повідомив міський голова Ігор Мерена.

“Римо-католицький костел впродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в’їзді у наше місто.

Так, зараз споруда перебуває у напівзруйнованому стані, однак ми докладаємо багато зусиль, щоб її врятувати. Тому радий повідомити, що днями тут розпочалися перші підготовчі роботи”, – розповів міський голова.

Зараз завершується підготовка проєктної документації з реставрації костелу. Розпочато роботи з розчищення приміщення. Наступним етапом буде перекриття основної частини даху.