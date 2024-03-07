Кошти, зібрані на похороні бійця з Тернопільщини, передали на ЗСУ

Вчора Підгаєцька громада попрощалася із своїм Захисником Ігорем Зориком. Йому назавжди залишиться 45…

Боротьбі за волю і незалежність України Ігор віддав свої найкращі роки, захищаючи її ще з 2015 року.

Віддати шану Герою прийшли односельці, родичі, друзі, військовослужбовці, священники, мешканці Підгаєцької громади.

Поховали Ігоря Зорика з військовими почестями на кладовищі в рідному селі Мужилові. Кошти, зібрані під час похорону, вирішили передати на Збройні Сили України.

Співчуваємо та розділяємо біль втрати з рідними, друзями, військовими побратимами.