Перейшов кордон і помер: в горах Румунії знайшли тіло українця. ВІДЕО

Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України.

По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору.

Близько 8 години ранку румунська Сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Прикордонники закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру.