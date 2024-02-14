Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України.
По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошукові заходи, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.
Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору.
Близько 8 години ранку румунська Сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя.
Прикордонники закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: загроза сходження снігових лавин, подекуди густий туман та сильні пориви вітру.