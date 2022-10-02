Центр перепідготовки та соціально-психологічної підтримки «Вектор змін» запрацював у Тернополі.

Відкрили його у відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя», що на вулиці Леся Курбаса, 13. Тут безкоштовно навчатимуть внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їхніх сімей.

У Центрі переселенці, учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть не лише отримати психологічну допомогу, але й завдяки інтенсивній навчальній програмі, опанувати нові професійні навички. У закладі викладатимуть такі курси: «Розмовляй і пиши українською грамотно», «Соціально-психологічна адаптація», «Основи відеомонтажу», «Основи зварювання», «Бізнес з нуля», «Англійська мова», «ІТ-курс», «Мандруємо самостійно», «Розмовна німецька мова».

Заняття у Центрі розпочнуться 4 жовтня о 17:00. Для того, щоб взяти у них участь необхідно зареєструватися за формою https://forms.gle/TsdFHExLu5QWXG3p8. Додаткова інформація за телефоном: +380673557176.

Цей проект реалізовано у рамках Програми грантів для учасників програми обмінів Посольства США в Україні та за підтримки Благодійного фонду «Частинка добра».