Переселенці, які проживають у Тернопільській громаді можуть стати на облік для громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

Рішення «Про організацію ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, що потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання» прийняли на засіданні виконавчого комітету 20 жовтня. Зробили це на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 №495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

– Даним рішенням ми уповноважуємо Центр надання адміністративних послуг приймати заяви про взяття на облік таких громадян, – пояснила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – А відділ квартирного обліку та нерухомості уповноважуємо вести облік таких громадян. Також цим рішенням затверджуються критерії пріоритетності надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фонду житла.

Для того, щоб стати на облік необхідно у ЦНАПі, що на вулиці Василя Костянтина Острозького, 6 подати заяву та певний перелік документів. Є загальні та пріоритетні критерії стосовно того, хто може претендувати на житло для тимчасового проживання. Зокрема, на це впливає кількість дітей у сім’ї та ряд інших важливих критеріїв. Детальніше з переліком необхідних документів та критеріями надання житла можна ознайомитися на сайті міської ради.