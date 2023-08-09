Отримати компенсацію за зруйноване житло громадяни України можуть через застосунок «Дія».

Хто має право на компенсації, і що зробити для її отримання пояснив директор КП «Тернопільський інформаційно-аналітичний центр» ТОР Олександр Терещенко.

– Тернопільщина не зазнала значних руйнувань під час ракетних обстрілів, проте на нашій території проживає велика кількість переселенців, які можуть скористатися послугою щодо отримання компенсації за зруйноване житло через за стосунок «Дія», – каже Олександр Терещенко. – Претендувати на компенсацію можуть одноосібні власники житла за наступних умов: житло було пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022 року, розміщене на неокупованій території, де не проводяться активні бойові дії, підлягає відновленню, не було відремонтоване самостійно. Щоб отримати допомогу треба подати повідомлення про пошкоджене майно в «Дії», відкрити в банку спеціальний рахунок «єВідновлення» онлайн або офлайн, подати заяву на виплату через «Дію», дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади, дочекатися внесення рішення у реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, отримати кошти на кратку «єВідновлення».

Отримані кошти, як уточнив Олександр Терещенко, можна буде витрачати впродовж одного року виключно на придбання будівельних матеріалів або оплату ремонтних послуг.