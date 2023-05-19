Незаконно переправили 24 військовозобов’язаних за кордон – повідомлено про підозру підприємцю та 6 водіям на Тернопільщині.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю, який у змові з 6 водіями організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підприємець впродовж липня-листопада 2022 року організував незаконний вивіз осіб призовного віку за кордон, шляхом внесення їх в інформаційну систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень. У такий спосіб 24 військовозобов’язаних чоловіки перетнули державний кордон та не повернулись в Україну. Втілити злочинну схему йому допомогли ще 6 водіїв, що безпосередньо перевозили ухилянтів. Їм також вже повідомили про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.