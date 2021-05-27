У Кабінеті Міністрів України переглянули раніше прийняту постанову про призначення житлових субсидій, відповідно до якої усі отримувачі субсидії, або ті, хто на неї претендують, повинні були до жовтня цього року подати нові форми заяви та декларації.

У новій постанові від 19 травня 2021 р. № 505 йдеться про те, що для подальшого отримання субсидії нові документи подавати потрібно не всім, а тільки певним категоріям громадян.

Нові заяву, декларацію та інші необхідні документи потрібно подати декільком категоріям населення. Людям, які отримували субсидії у грошовій безготівковій формі, тобто кошти на оплату житлово-комунальних послуг надходили не на їхню банківську картку, а на їх рахунок в банку, який далі перераховував їх надавачам житлово-комунальних послуг. Людям, які отримують субсидію за фактичним місцем проживання, тобто винаймають або орендують житлове приміщення. Внутрішньо переміщеним особам. А також тим, у складі домогосподарств яких є зареєстровані особи, але вони не проживають за місцем реєстрації.

У документ внесли також інші зміни. Так, субсидію не призначатимуть якщо в будь-кого зі складу домогосподарства на депозитному рахунку є понад 100 тисяч гривень. Не мають право на пільгу ті, хто має у власності дві квартири. Якщо є квартира в місті та будинок у селі, то право на отримання субсидії зберігається. Це стосується і тих, хто має ще одне житло на правах спільної сумісної, або спільної часткової власності з іншими людьми.

Як повідомили в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради, субсидії за травень і червень будуть нараховані у другій половині червня.