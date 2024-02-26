Тернопіль – динамічне місто, що поєднує в собі багату історію, мальовничі краєвиди та сучасний ритм життя. Тут кожен може знайти те, що шукає, адже Тернопіль пропонує широкий спектр можливостей, як для особистого розвитку, так і для втілення своїх мрій.

Однією з найзаповітніших мрій для багатьох людей є покупка нового авто. І Тернопіль готовий допомогти вам у цьому! У місті представлені офіційні дилери найкращих світових брендів, які пропонують великий асортимент нових і вживаних авто за будь-якою вимогою та на будь-який гаманець.

Ми підготували огляд цих автосалонів, щоб ви могли знайти свій омріяний автомобіль.

Терко Авто Град – автоцентр Nissan

Завітайте до сучасного шоу-руму Nissan, де вас очікують новітні моделі Nissan Qashqai 2024, X-Trail та Juke, а також електромобіль Leaf. Досвідчені консультанти допоможуть підібрати авто, що відповідатиме вашим потребам, а кваліфіковані сервісні майстри подбають про його бездоганну роботу. Дилерський центр знаходиться за адресою: вул. Об’їзна, 23.

ТерКо Авто Інтернешнл – офіційний представник Suzuki

Японська надійність та витончений дизайн Suzuki – це те, що ви знайдете в автосалоні ТерКо Авто Інтернешнл на Об’їзній, 23. Компактні Vitara та Swift, потужні Jimny та SX4 S-Cross, а також мотоцикли і квадроцикли Suzuki – тут кожен знайде транспорт на свій смак.

ТерКо Авто Моторс – автосалон Honda

Відкрийте для себе світ інновацій та спортивного дизайну разом з Honda. Офіційний дилер Хонда у м. Тернопіль пропонує легендарні моделі культового бренду від Honda CR-V Hybrid та ZR-V до HR-V та Jazz. До вашої уваги також представлені електричні моделі, що поєднують екологічність і динамічність. Адреса шоу-руму: вул. Об’їзна, 23.

ТЕРКО Авто Центр – автомаркет Renault

Renault – яскравий приклад маневрених, комфортних та доступних машин. Салон з продажу французьких авто на вул. 15-Квітня, 12 пропонує найпопулярніші моделі бренду: Logan, Sandero, Duster, Megane та Captur. Тут вас приємно здивують доступні ціни, оригінальні запчастини та професійний сервіс.

Джерман Автоцентр – дилер Škoda

Автомобільний салон Škoda у Тернополі на Об’їзній, 23, пропонує високоякісні послуги з обслуговування автомобілів: гарантійне та післягарантійне обслуговування, кредитування, trade-in та автострахування.

Європейська якість та елегантний дизайн Škoda втілені в моделях Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq та Fabia, які точно прийдуть вам до смаку.

Джерман Авто Тернопіль – шоу-рум Volkswagen

Відчуйте німецьку розкіш та надійність Volkswagen. Автомобільний сейлс-центр пропонує широкий спектр моделей, від Polo та T-Cross до Tiguan і Touareg. Доступні оригінальні запчастини, професійний сервіс та вигідні кредитні програми зроблять ваш досвід співпраці приємним і незабутнім.

Автосалон Ford Тернопіль Сервіс

Автосалон Ford пропонує компактні Fiesta та Focus, експедиційні Explorer, Expedition та сімейні Kuga. Доступні кредитні програми та вигідні умови обслуговування зроблять покупку Ford ще приємнішою. Автоцентр знаходиться на вул. Микулинецька, 25А у м. Тернопіль.

Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс»

Один з найсучасніших автоцентрів Toyota в Україні пропонує вам легендарні Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser Prado та Highlander. Багатий модельний ряд, оригінальні запчастини, програми лояльності та професійний сервіс – все це чекає на вас у Тойота Центр Тернопіль за адресою: вул. Підлісна, 40.

Хюндай Центр Тернопіль

Завітайте до автосалону Hyundai і відчуйте нове слово у комфорті та безпеці. Дилер центр пропонує популярні моделі Tucson, Accent, Creta, Elantra та Santa Fe. Вас очікує високий рівень обслуговування, гарантійний та післягарантійний сервіс, а також вигідні кредитні програми. Таке розмаїття офіційних дилерських центрів надає мешканцям Тернополя можливість вибрати ідеальний автомобіль, який відповідатиме їхнім потребам та бажанням. Незалежно від того, шукаєте ви стильний седан, практичний кросовер чи елегантний хетчбек, у Тернополі ви точно знайдете автомобіль своєї мрії.