Перед Новим роком на Тернопільщину зайде депресія. Циклонічна

Циклон принесе на Тернопільщину дощі, через нічні морози на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 23 грудня Тернопільщина перебуватиме в південній частині циклонічної депресії над Скандинавією. Очікується хмарна погода.

«На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла. 24 грудня вночі обійдеться без істотних опадів, вдень можливі дощі. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° тепла. 25 грудня також зберігатиметься похмура погода. Вночі можливі невеликі опади. Вдень обійдеться без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби 0 – 5° тепла».

Отже, третьої декади грудня домінуватиме плюсова температура повітря. Заморозки можливі нічної пори. Ускладнюватимуть ситуацію тумани та ожеледиця.