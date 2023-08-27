«Шаную воїнів, біжу за героїв України» – всеукраїнський патріотичний забіг влаштували у Тернополі.

За словами організаторів, це щорічний марафон, присвячений полеглим захисникам і захисницям держави, який проходить у більшості українських міст.

Долучилася до забігу тернополянка Уляна Мудрик. Дівчина рік тому приїхала із Запоріжжя.

«Багато моїх друзів захищає Україну від російських окупантів. А один близький друг недавно загинув. Я тут, бо хочу віддати їм свою шану та проявити повагу до них. Завдяки нашим воїнам, ми можемо в принципі проводити той забіг».

За словами організаторів, серед завдань забігу – формування національно-патріотичної свідомості громадян України. Для участі у забігу зареєструвалося кілька сотень осіб у Тернополі. Бігуни самостійно обирали дистанції – 1,2 та 5 кілометрів. Подія об’єднала патріотичну та свідому молодь також в інших містах області й України. Бігуни збирали кошти для потреб українських військових, зокрема на лікування і протезування бійців.