«Легіон-25» – вишкільний табір під такою назвою влаштували у Тернополі. Юнаки та дівчата з різних областей України вдосконалюють військову та фізичну підготовку, а також готуються до служби у Збройних Силах України.

До таборування долучилося 70 учасників з різних областей України. Олександра приїхала із Запоріжжя, дівчина планує підготуватися до служби у Збройних силах України.

«Не вперше беру участь у такому вишколі. Але цей табір «Легіон-25» особливий. Тут зібралися свідомі, патріотичні хлопці і дівчата, які хочуть не лише відпочити, а й покращити свою фізичну підготовку. Думаю, багато з нас серйозно задумується про готовність захищати Україну».

Як повідомили організатори, вишкіл триватиме протягом двох тижнів. «Цей захід сприяє формуванню системи підготовки молоді у сфері національно-патріотичного виховання, вдосконаленню військової та фізичної підготовки, популяризації військової служби та Збройних сил України. Участь у вишколі “ЛЕГІОН-25” допоможе розкрити потенціал кожного. Здійснення військово-патріотичного виховання молоді, популяризація військової служби та Збройних сил України, це – основи виховання молоді, які передбачені в Стратегії національно-патріотичного виховання та у законі України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

Програма табору зоорієнтована на початкову перевірку базових знань, вмінь та навичок учасників, подальше якісне навчання військово-патріотичного та фізичного вишколу.