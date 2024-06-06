На Тернопільщині організували літній табір для дітей українських захисників і вимушених переселенців. Дівчата і хлопці перебуватимуть на відпочинку 3 тижні.

До табору долучилася Анастасія з Тернополя. Дівчина сподівається знайти нових друзів і чудово провести час. «Очікую нових знайомств, нових вражень від побаченого та чудового активного проведення часу. Довго чекала на цей відпочинок, хочеться, щоб він був не лише цікавим, а й корисним, пізнавальним. Цей рік був дуже складним, хочеться трохи позитивних емоцій».

У літній табір на відпочинок поїхали 150 дітей з Тернопільщини. Серед них – діти українських захисників, малеча з багатодітних сімей, діти вимушених переселенців, – розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА Андрій Човган. За його словами, загалом закуплено 660 путівок у літні табори для дітей соціально вразливих категорій. У літньому таборі дітям організують спортивні заняття, екскурсії, змагання, відпочинок на природі.