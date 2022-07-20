На фронті загинув збаражчанин Василь Телішевський.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Друзі, дуже прикро, але офіційно підтвердилось, що загинув наш земляк, патріот, майданівець, боєць Василь Телішевський.

До останнього не хотів вірити і сподівався, що не підтвердиться, але…

Спочивай з миром, Друже!

Щирі співчуття рідним та близьким, а також друзям, яких у нього було дуже багато”, – написав мер Збаража.

Тіло загиблого Героя зустрінуть сьогодні, 20 липня, о 12-й годині. Парастас відбудеться о 20-й годині в Успенський церкві.

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