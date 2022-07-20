Сьогодні, 20 липня, на Тернопільщині попрощаються із двома загиблими захисниками – Василем Недільським та Володимиром Сошиком.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Бережан Ростислав Бортник.

“Близько 12:30год. з Тернополя вирушить колона із нашими загиблими героями Василем Недільським та Володимиром Сошиком.

Орієнтовно о 13:00-13:10 годині конвой у супроводі, дістанеться крайніх рубежів нашої громади с. Комарівка, с. Шибалин.

Приблизно о 13:30 на перетині вулиць Золочівська та Тернопільська буде проведена коротка молебень прощання двох побратимів.

Після чого конвой з тілом Василя Недільського попрямує по вул. Золочівській, до свого рідного дому в с. Гиновичі. Де орієнтовно о 14 годині на рідному подвір’ї розпочнеться прощання з сім’єю та рідним домом, по завершенні процесія рушить до церкви та кладовища де відбудеться прощальна панахида та військовий церемоніал.

В той час, конвой із тілом Сошика Володимира рушить вулицями Тернопільська до рідного дому по вулиці Замкова. Де спочатку в рідному домі в колі сім’ї а згодом на подвір’ї о 14 год розпочнеться прощання з сім’єю та рідним домом.

Після чого процесія рушить по вулиці Замкова та Площа Ринок (попри ПРИВАТ БАНК та “УНІВЕРМАГ”) до церкви Св. Трійці де відбудеться панахида з військовим церемоніалом, після чого похоронна процесія рушить на кладовище в с. Рай.

Шановні краяни, думаю кожен з нас в змозі, в той чи інший спосіб гідно віддати шану нашим землякам, нашим героям. Своєю присутністю ви можете створити прощальні коридори пошани, а також долучитись до похоронної процесії. Цим ви доведете, що їхня жертовність не марна.

О 13 год від “Другої школи” буде організовано автобус в Гиновичі на похорон Василя Недільського.

Також буде організовано автобуси від “Костелу” до кладовища в с. Рай”, – ідеться у дописі Ростислава Бортника.

Герої не вмирають!