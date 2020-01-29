Рейтинг партії “Європейська Солідарність” зріс до 12,3%, а “Голосу” опустився до 2,5%.

Поточні рейтинги партій “Слуга народу”, ОПЗЖ і “Батьківщина” серед виборців залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного із 17 по 21 січня на замовлення “OBOZREVATEL“.

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм вибором, найчастіше віддали б свій голос за:

45,4% – “Слуга народу”.

13,8% – “Опозиційна платформа – За життя”.

12,3% – “Європейська солідарність”.

8% – ВО “Батьківщина”.

5,2% – “Сила і честь”.

2,9% – “Громадянська позиція”.

2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.

2,5% – “Голос”.

2,2% – “Українська стратегія Гройсмана”.

1,6% – ВО “Свобода”.

0,9% – з”Опозиційний блок”.

0,6% – “Національний корпус”.

0,5% – “Партію Шарія”.

1,1% – інші партії.

Зазначається, що у всіх макрорегіонах “Слуга народу” є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає “Європейська Солідарність”, а третє – ВО “Батьківщина”. На сході й півдні другий показник має “Опозиційна платформа – За життя”.

Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.