Днями у Верховній Раді України створили нову депутатську групу «Довіра».

Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков на пленарному засіданні 6 грудня.

До об’єднання увійшли 17 мажоритарників, які представляють округи всієї України. Інтереси Тернопільщини у складі групи відстоюватиме народний депутат Микола Люшняк.

Очолив групу Олег Кулініч, а його заступником став Валерій Лунченко.

Учасники «Довіри» кажуть, об’єднання має на меті доносити думки громадян до вищого керівництва держави та відстоювати інтереси виборців.