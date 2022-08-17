У Тернополі деяких людей не влаштовує нова-стара назва гідропарку “Сопільче”.

Так, Петро Скаржинський зареєстрував петицію на платформі електронної демократії E-DEM Тернопільської міської ради з проханням повернути парку попередню назву – “Топільче”, пише “Файне місто“.

“Прохання залишити парку Топільче стару назву, а не перейменовувати у Сопільче.

Сопільче у людей більше асоціюється із станом парку (як говорять в народі “на соплях”), а не з історичною назвою поселення, що колись тут було”, – йдеться у тексті.

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Петицію автор зареєстрував 12 серпня. До кінця збору підписів залишилось 25 днів. Станом на 11.00 годину 17 серпня ідею підтримали 7 людей із 300 необхідних. Підписати петицію можна тут.

Нагадаємо, у липні 2022 року перейменували парк “Топільче” на “Сопільче”. Рішення підтримали місцеві депутати. Крім цього, у Тернополі змінили назви 13 вулиць.