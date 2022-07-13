Рішенням сесії Тернопільської міської ради, окрім перейменування 13-ти вулиць, що містили російське або радянське походження, було внесено ряд технічних змін (історичних, орфографічних) у діючі назви вулиць.

Наприклад, вулиця Лук’яновича стала вулицею Дениса Лукіяновича, вулиця Є.Гріга – вулицею Едварда Ґріга, вул. І.Репина – вулицею Іллі Рєпіна, а парк Топільче – парком Сопільче.

Чому назвали парк Сопільче?

Сопільче – це назва поселення, яке передувало Тернополю, повідомляють на сторінці Тернопільської міської ради. Назву присвоїли, враховуючи звернення істориків та краєзнавців, з метою усунення історичних неточностей. Щодо слова «Топільче», то воно пов’язане з болотистою місцевістю (давньоруське “топі” — болота).

Надаємо витяг роз’яснення щодо назви Сопільче від відомої краєзнавиці Любомири Бойцун.

«В самому документі 1540 року все–таки Сопільче… І, до речі, поляки також навіть допускали, що, можливо, тут, на цьому місці, було до того якесь поселення. Бо там є в тому самому документі суперечливе формулювання: заснувати чи наново відновити? От там іде таке поєднання слів, я зараз вже боюсь, що не точно процитую латинню.

Аналіз актових документів середини та другої половини XVI століття дає підстави для з’ясування первинної назви, яку мало середньовічне поселення, що знаходилося в межах історичної частини майбутнього міста. Переважна більшість польських істориків першої половини XIX століття дають однозначну відповідь – Сопільче (Sopilcze).

Дещо згодом, вже у другій половині XIX століття, відомий західноукраїнський дослідник минулого професор Ізидор Шараневич, якого не можна звинуватити у необ’єктивності, стверджував, що: «Там, де нынѢ мѢсто Тернопіль, були ще пусти поля Сопильче». Займався питанням історії заснування міста і професор I-ї тарнопольської міської цісарсько-королівської вищої гімназії доктор філософії Ян Ленєк, який поділяв думку своїх попередників Подібні висловлювання зустрічаємо й у інших дослідників кінця XIX століття.

І тільки у 1892 році Людвік Дзедзіцький вперше вводить у науковий обіг назву «Топільче» (Topilcze)», – ідеться у працях Любомири Бойцун.