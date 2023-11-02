Другий тур конкурсу з присудження обласних премій в галузі культури за підсумками 2022 року відбувся у Тернопільській обласні військовій адміністрації. Цього разу лауреатів премії обрали тільки у п’яти номінаціях.

За результатами таємного голосування у номінації «Етнографія і музейна справа – імені Володимира Гнатюка» визнали Михайла Тимошика за співавторство книги «Тернопільський фарфоровий завод: історія, типологія, художні особливості виробів».

У номінації «Краєзнавство – імені Петра Медведика» переміг Ігор Могильницький за історико-краєзнавчого нарис села Плебанівка «На лівому березі Гнізни».

У номінації «Література – імені Богдана Лепкого» премію отримала Любов Малецька за книгу «Розповім тобі пошепки…».

У номінації «Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука» лауреатом став заслужений художник України Станіслав Ковальчук за серію робіт «Розірваний простір».

У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво – імені Ярослави Музики» переміг заслужений художник України Володимир Чорнобай за антивоєнний цикл малярства на склі 1999-2021 років.