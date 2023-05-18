Вчора піротехніки Тернопільщини знешкодили 5 боєприпасів Другої світової війни.

Про це повідомляють у ДСНС.

17 травня виявлено 3 боєприпаси часів Другої світової війни: в полі поблизу с. Годів Зборівської ТГ Тернопільського району (артснаряд АС-76 мм); у полі поблизу с. Байківці Байковецької ТГ Тернопільського району (мінометна міна ММ-120 мм); у полі поблизу с. Вовчківці Зборівської ТГ Тернопільського району (артснаряд АС-105 мм).

Цього ж дня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області вилучено та знищено 5 застарілих боєприпасів: артснаряд АС-152 мм, виявлений 15 травня в сел. Підволочиськ на присадибній ділянці; дві мінометні міни ММ-82 мм, виявлені 16.05 в полі поблизу с. Яцківці Озернянської ТГ Тернопільського району; артснаряд АС-105 мм, виявлений 16.05 в полі поблизу с. Тростянець Залозецької ТГ Тернопільського району; артснаряд АС-76 мм, виявлений 16.05 в полі поблизу с. Метенів Зборівської ТГ Тернопільського району.