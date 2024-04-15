Оце винахідливість: тернополянин вигадав оригінальну схованку для наркотиків, але це йому не допомогло. ФОТО

Іграшковий автомобіль з сюрпризом: патрульні виявили чоловіка з, ймовірно, забороненими речовинами.

Днями увагу ТОРівців привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши патрульних, громадянин почав помітно нервувати. На запитання, чи є у нього заборонені речовини — останній чіткої відповіді не надав та намагався уникнути розмови.

Поведінка чоловіка викликала підозру у поліцейських, тож вирішили провести поверхневу перевірку. Як виявилося — недаремно. У громадянина ТОРівці виявили іграшковий автомобіль, всередині якого знаходився поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин події.