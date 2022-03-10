У регіонах, де не ведуться бойові дії, після завершення вимушених канікул, у Міністерстві освіти і науки рекомендують відновити дистанційне навчання в освітніх закладах. У тих областях, де є загроза життю мирних жителів, освітній процес буде тимчасово призупинений.

Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі марафону «Єдині новини».

– Два тижні вже майже збігло і постало питання в тому, що багато громадян з дітьми були евакуйовані в Західну Україну і за межі України, – сказав Сергій Шкарлет. – Канікули завершуються і ми прийняли рішення щодо організації освітнього процесу у тих регіонах, де це можливо. Є два варіанти: це тимчасове призупинення освітнього процесу там, де тривають бойові дії і організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формою навчання за погодженням з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо. В цьому контексті освітній процес буде забезпечено всіма можливими засобами для всіх учасників освітнього процесу будь-якого віку і будь-якого статусу: від дитячого садочку до студента чи учасника закладу післядипломної освіти. Будь- яка дитина, що змінила місце проживання може долучитися до будь-якої школи, будь-якої програми. На сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну, або на змішану форму навчання і долучати її до освітнього процесу. З 14 березня ми запустимо єдину освітню платформу на базі Всеукраїнської школи онлайн – Єдиний освітній розклад. Якщо хтось не може доєднатися до конкретної громади, до конкретної школи він зможе навчатись у дистанційному форматі. У того в кого немає інтернету, особливо це стосується студентів-учасників бойових дій, тих, хто перебуває у лавах ЗСУ, хто працює у підрозділах Тероборони, їм буде встановлено індивідуальний графік або надана академічна відпустка, або перенесено освітні нормативи на наступні семестри. Більша проблема є для випускних курсів, тобто 4 курсу бакалаврату і випускного курсу з магістратури, але і для них буде встановлено зручний графік навчання.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома повідомила, що в області готуються розпочати освітній процес у дистанційному форматі.

– Станом на 9 березня всі заклади освіти перебувають на канікулах, – каже Ольга Хома. – Це стосується усіх типів закладів освіти. Канікули тривають до 11 березня. Після цієї дати ми б мали прийняти рішення щодо освітнього процесу: чи його ми розпочинаємо, чи далі продовжуємо канікули. Декілька днів тому з Міносвіти надійшов рекомендаційний лист щодо відновлення навчання у різних формах. Тернопільська область розглядає питання щодо відновлення навчання у дистанційному форматі. Разом з тим, місцеві органи влади не можуть самостійно приймати таке рішення. Його буде прийнято військовою адміністрацією, відповідно, буде видане розпорядження голови військової адміністрації, і ми розпочнемо освітній процес.