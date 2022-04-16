Тернопільський став забруднили отруйною речовиною.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Сергій Надал.

“Останні негідники скинули у Тернопільський став отруйну речовину, яка є відходом на будівництві. Порушення сьогодні виявили спеціалісти Державної екологічної інспекції у Тернопільській області і відібрали зразки води та ґрунту. Ми вже провели нараду з поліцією та Держбудконтролем, щоб якнайшвидше притягнути винних до відповідальності. Закликаю до найжорсткішого покарання для зловмисників”, – написав очільник міста.

Фото Державної екологічної інспекції у Тернопільській області