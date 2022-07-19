Перебування на Кіпрі – це казка, що запам’ятається на все життя. Тут є чим зайнятися гостям будь-якого віку, адже острів пропонує все, що необхідно для яскравого та комфортного відпочинку.

Кіпр – одне з найкращих місць для відпочинку

Кіпр – це курортний рай, багато яскравого сонця, синє небо та безліч розваг. За право володіння островом недарма велося багато міждержавних сварок. Жодна людина не залишилася байдужою до цього дивовижного куточка планети.

Клімат та природа

Кіпр розташований на сході Середземного моря та круглий рік привітно зустрічає гостей, обдаровуючи їх красою і сприятливим кліматом. Ідеальна чистота прибережної зони, що ретельно доглядається, сприяє комфортному відпочинку. Тут можна відвідувати казино або скачати ігрові автомати на гроші, засмагати на шикарних пляжах, відвідувати ресторани, займатися спортом, ходити в походи тощо.

Це чарівна країна скелястих гір, таємничих ущелин, смарагдових долин і загадкових лісів. Місцевий клімат сприятливий для цілорічного відпочинку. Із квітня до вересня сонце майже не заходить за обрій, потім недовго триває м’яка зима, а з лютого непомітно наступає весна, що приносить свіжу зелень і цвітіння цитрусових.

Де відпочивати молоді

Для молоді Кіпр став особливо привабливим місцем відпочинку, адже тут багато готелів та розваг призначені саме для молодого покоління. Острів пропонує відвідувачам бурхливі вечірки нічних клубів та дискотек, різноманітність розваг, активний водний спорт та туризм.

Молоді гості мають на острові безліч можливостей для яскравого проведення часу. Так, на курорті Лімасол бурхливе нічне життя не припиняється навіть узимку. На узбережжі, заповненому невеликими затишними кафе, що світяться вночі, можна знайти страви національної та будь-якої іншої кухні за доступними цінами. Окрім цього, тут дуже вигідний шопінг. На курорті працюють численні торгові центри, наприклад My Mall, Mavros Limassol та Outlet.

За бажання можна відправитися на підводне полювання в Ларнаці або Лімасоле, покататися на водних лижах влітку та гірських − узимку, зайнятися дайвінгом, пограти в теніс або гольф. Можна навіть навчитися керувати яхтою під доглядом інструктора.

Пляжний відпочинок

Найбільш популярними центрами пляжного відпочинку є Пафос, Ларнака та Айя Напа. Удень тут можна насолоджуватися комфортом пляжних зон, уночі − святковим життям дискотек і барів. Найкрасивіший пляж Пафосу – піщаний та чудово обладнаний Корал Бей, розташований у тихій бухті між горами, тому прихований від вітру. Отже, на Кіпрі кожен знайде заняття по душі. Тим більше що тут є комфортабельні готелі на різний смак та бюджет. Затишна атмосфера, високоякісний сервіс, красиві номери – все це та багато іншого чекає на мандрівників будь-якого віку