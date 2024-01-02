Особливо небезпечні сині кристали знайшли у порушника комендантської години у новорічну ніч

У новорічну ніч під час патрулювання вулиць Бережан наряд сектору реагування патрульної поліції зупинив чоловіка.

Місцевий житель перебував на вулиці у комендантську годину, а саме близько 2 години ночі. Правоохоронці перевірили документи чоловіка, а під час проведення поверхневої перевірки виявили паперовий згорток з кристалічною речовиною синього кольору, схожою на особливо небезпечну психотропну речовину «PVP».

Порушник у скоєному зізнався. “Солі” поліцейські вилучили та направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 309 ККУ. Триває слідство.