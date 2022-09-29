На Тернопільщині майже 3 тис. жителів краю борються із COVID-19. Втім, наразі простежуються тенденції до зниження захворюваності.

У західному регіоні фіксують осінню хвилю коронавірусу. За словами епідеміологів, інфекція має сезонний характер. Цим і пояснюють зростання захворюваності холодної пори.

«Сформувалася чітка сезонність захворюваності. Починаючи з вересня ми спостерігали підйом рівня захворюваності, включно до 37 тижня. На 38-му тижні ми отримали зниження кількості хворих у порівнянні з попереднім тижнем на 15%; 36-ий та 37-ий тиждень приносили нам значний приріст, десь на рівні 35%. Продовжує хворіти близько трьох тисяч людей, а минулого тижня кількість хворих складала близько 4 тисяч. У лікарнях задіяно майже третина ліжок, які виділені для інфікованих пацієнтів. Ми прогнозуємо, що буде деяка стабілізація з тенденцією до зниження, це може тривати кілька тижнів», – каже Володимир Паничев.

Наразі в області щодня фіксують близько трьохсот інфікованих пацієнтів. Також трапляються і летальні випадки.