Захворюваність на COVID-19 в області стрімко збільшується. За прогнозами епідеміологів, пік осінньої хвилі можливий на початку жовтня.

В Україні фіксують сезонний підйом захворюваності на коронавірус. Збільшення кількості хворих також пов’язують із нехтуванням карантинних норм.

«Бачимо, що рівень захворюваності зростає. Хворих реєструємо серед людей різних вікових категорій. Зокрема, побільшало інфікованих серед дітей шкільного віку, вчителів, медиків. Також ми частіше почали фіксувати летальні випадки. Якщо порівнювати, то за 35 тиждень зареєстрували 1308 випадків проти 1195 випадків за попередній тиждень. У разі збереження тенденцій у жовтні можливий пік захворюваності», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Жителям краю рекомендують подбати про вакцинацію, а також дотримуватися карантинних вимог. Оскільки щеплені люди переносять хворобу легше, також серед них рідше фіксують летальні випадки.