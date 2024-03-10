Авторські ляльки-мотанки «оселилися» у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Цього разу вони представлені в образах князівен та княгинь України. Ця виставка є частиною Міжнародного мистецького проекту «Ляльки мандрують світом».

Історія цієї виставки розпочалася із об’єднання у групі «Авторська лялька-мотанка» у фейсбуці майстринь професіоналів та аматорів з різних країн. За деякий час виникла ідея об’єднати роботи у мандрівну виставку. У результаті створюється Міжнародний мистецький проект «Ляльки мандрують світом». Започаткували його уродженки з України, які мешкають закордоном: Ніна Хаген з Норвегії і Тетяна Золочевська з Німеччини. Вже відбулися презентації двох виставок: «Ляльки у костюмах країн Європи» та «Князівни та княгині України».

– У виставковому проекті свої роботи представили найкращі лялькарки з усієї України та світу, – розповіли під час відкриття виставки. – Опираючись на власні дослідження, майстрині використали давню традиційну вузлову техніку та одягнули свої ляльки в пишне вбрання княгинь Київської Русі, скандинавських, німецьких принцес та королев. Експонується більше вісімдесяти авторських ляльок від сорока майстринь. Учасницею проекту стала і майстриня з Тернополя – Алла Шушкевич. Майстрині не ставили за мету відтворити історичні постаті княгинь, це авторські стилізовані образи. Серед виставлених робіт можна побачити образи княгині Ольги, доньок Ярослава Мудрого: королеви Франції – Анни, королеви Угорщини – Анастасії, королеви Норвегії – Єлизавети, а також княжу родину Острозьких, зокрема Гальшку Острозьку, та багато інших княгинь.

Ознайомитися із цим виставковим проектом можна до кінця березня. У музеї також зазначають, що перегляд виставки буде значно цікавішим – якщо замовити екскурсійну оповідь про історичні постаті, які несуть образи-ляльки, та пізнавально-розважальним – якщо взяти участь у майстер-класі з виготовлення текстильної ляльки.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці