В області створили комісію, яка буде перевіряти ціни на оренду житла. У разі виявлення фактів завищення цін, квартири будуть використовувати для безкоштовного розквартирування переселенців або військових.

Про це повідомили на брифінгу Ради оборони Тернопільщини 18 березня.

– На Раді оборони області прийняли рішення про створення спільної комісії за участі представників податкової і Нацполіції щодо перевірки цін на житло, яке здають в оренду. Є дуже багато скарг, що ціни не тільки у Тернополі, а в Україні загалом, піднімаються. Якщо винайняти квартиру ще два місяці тому коштувало 200 доларів, то зараз може коштувати і тисячу доларів. Щоб не було таких випадків буде працювати комісія щодо виявлення порушень у сфері податкового законодавства. Відповідно до Постанови Кабміну усі перевірки щодо регулювання цін дозволені. Тим більше ми будемо йти по заявах людей. Тому всі недобросовісні здавачі житла за високими цінами мають шанс до 19 березня передумати і встановити адекватні ціни. Тут не працює та логіка, що у магазинах продукти подорожчали. Вартість комунальних послуг не піднялася. У противних випадках будемо приймати жорсткі рішення навіть до вилучення квартир і передачу безоплатно їх для біженців. Тому задумайтесь. Це не жарт. Із 19 березня комісія розпочинає працювати.

Міський голова Сергій Надал додав, що всім, хто зіткнувся із фактом завищеної ціни за оренду житла необхідно написати скаргу на адресу міської ради чи на адресу податкової служби. Також він нагадав, що ті, хто здає житло в оренду зобов’язані платити комунальні послуги, можуть не платити тільки мобілізовані або ті, хто перебуває у зоні військових дій. У разі встановлення порушення крім відповідальності по податковому законодавству Сергій Надал ініціюватиме у штабі Ради оборони області, щоб такі квартири в умовах військового стану використовувалися для розселення біженців або військових.

У Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області зазначають, що про факти значного підвищення вартості оренди можна повідомляти на номер гарячої лінії Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області 0800-501-007 або на лінію 102. Правоохоронці перевірять власника житла, з’ясують якою є сума оренди, чи укладений договір і чи оплачується податок.