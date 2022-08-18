Опалювальний сезон в Україні буде складним, – попередили на брифінгу ради оборони області. Жителям краю рекомендують подбати про альтернативу газу: твердопаливні чи електричні котли, зменшити опалювальні площі, а також утеплити помешкання.

Тарифи на природний газ обіцяють залишити незмінними. Втім, чи вистачить блакитного палива на холодну пору, питання залишається відкритим.

“Країни Європи починають економити на енергоносіях. Європарламент прийняв рішення про скорочення споживання газу на 10%. Хотів би закликати жителів Тернопільщини, хто має можливість, у домашніх господарствах, в приватних підприємствах, поставити опалення на альтернативних джерелах — це можуть бути твердопаливні котли, електричні котли, щоб мінімізувати залежність від російського газу. В нас близько 14 мільярдів кубів газу є в сховищах, для проходження опалювального сезону нам потрібно 16,6. Бачимо, що ми практично цей показник виконуємо. Звертаюся до всіх, хто має можливість зробити енергомодернізацію, скорочення кількості опалювальних площ, будь-ласка, скористайтеся цим. Громадам дозволено використовувати кошти з бюджетів на встановлення альтернативних видів опалення у своїх громадах. А це садочки, школи, лікарні. Цей опалювальний сезон дійсно буде важким, але я впевнений, що ми його пройдемо”, – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, ряд комунальних закладів на Тернопільщині планують перевести на альтернативні джерела енергії. Власникам приватних будинків рекомендують облаштувати твердопаливні або електричні котли.