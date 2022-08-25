У школах Тернопільщини проводять остаточні перевірки сховищ. У комісіях працюють поліціянти і рятувальники. У разі виявлення недоліків, навчальні заклади не зможуть працювати очно.

“Є школи, які мають протирадіаційні укриття. Є школи, де є простіші укриття. Безпека усіх дітей має бути в пріоритеті. До перевірок залучені Нацполіція і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тільки після їхнього огляду усувалися деякі недоліки, зараз ця робота ще продовжується. До 1 вересня ми будемо готові всі. Офлайн навчання не є обов’язковим для всіх. Рішення приймають батьки, а також органи місцевого самоврядування. На раді оборони ми вже погодили перший пакет документів, де органи місцевого самоврядування подали про те, що вони готові до офлайн навчання”, – повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

В укриттях повинні бути засоби для тривалого перебування дітей: вода, їжа, ковдри.