Коли тренер нашої чоловічої збірної Юрай Санітра після стрільби Артема Прими стоячи скрушно похитав головою, стало зрозуміло, що й цього разу в наших хлопців немає надії не те що на п’єдестал, а й на місце в першій десятці. І в заочному змаганні з жіночою збірною вони й далі програють.

Хтось, можливо, скаже: “Легко тобі говорити, вмостившись вдома біля телевізора – ти ж бачив, які, в прямому розумінні, муки відчував Дмитро Підручний та інші біатлоністи після фінішу, якими абсолютно знесиленими вони виглядали….”. Все це, звичайно, так і мужності та стійкості атлетів, які віддають всі сили боротьбі треба віддати належне. І все ж… не полишає думка: якби не прикрі промахи на “стійці” – можливо, не сприймали б ми 13-те місце Дмитра Підручного і 15-те Артема Прими як дуже слабеньку втіху після спринтерської гонки? А, можливо, не лише у цих промахах справа? Якщо згадати, як важко долав Дмитро фінішний відрізок, то закрадеться прикра думка: до головного старту сезону підійти в оптимальній формі таки не вдалося… “Наші хлопці здобувають безцінний досвід”, – сказав коментатор. А, може, Олімпіада – більш підходяще місце саме для демонстрації максимальних результатів, а отой безцінний досвід краще здобувати на інших змаганнях, попутно навчаючись на своїх (передусім) і на чужих помилках? І який ще досвід потрібен 30-річному Дмитрові та 34-річному Артему, які вже пройшли у біатлонній світовій еліті “і Крим, і Рим”?

Сама ж спринтерська гонка стала майже сімейною справою знаменитих норвежців – братів Бьо. Між ними на друге місце вдалося спритно прослизнути, наче мушкетеру з шпагою, французу Фійон-Майє. Ми ж продовжуємо далі жити сподіваннями…

Результати:

1. Й- Т. Бьо (0+1) 24:00,4

2. К. Фійон Має (1+0) +25,5

3. Т. Бьо (0+1) +38,9

…

13. Д. Підручний (0+1) +1:18,6

15. А. Прима (0+1) +1:19,4

60. А. Дудченко (2+0) +2:51,2

66. Б. Цимбал (3+0) +2:58,6

Коментарі на сайтах:

“Підручний і Прима добре пробігли, а от перспективні Дудченко і Цимбал гонку провалили”.

“Щось не те – і з психологією в тому числі”.

“Цимбал – зразу 3 “мимо”! Так і я би певно настріляв…”