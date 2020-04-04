Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна зізналася, що її приваблює тренерська діяльність, але вона не виживе в Києві на зарплату тренера.

Про це вона сказана в інтерв’ю виданню Трибуна.

– Чи не плануєте після закінчення кар’єри стати тренером з біатлону і виправити ситуацію (підтягти молодь)?

– Тут стоїть питання зарплатні. Я звикла заробляти все своє життя й сама себе забезпечувати. Відповідно зараз жити в Києві й піти на зарплату тренера 4 тисяч гривень – я просто не виживу.

Хоча мені дуже подобається вчити та пояснювати. Будь-хто з наших дівчат може сказати про це. Їду позаду, бачу грубу помилку – не можу просто проїхати повз. Під’їду, підкажу і поїду далі.