Олена Підгрушна продає на аукціоні свою майку, щоб допомогти хворому хлопчику

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна оголосила про старт благодійного аукціону. На ньому вона збиратиме кошти на лікування Арсена Бориса зі Скалата.

Як інформують “Тернополяни“, у хлопчика діагностували важку рідкісну недугу – спінальну м’язову атрофію. Для порятунку дитини потрібні найдорожчі у світі ліки. Вартість однієї ін’єкції становить понад 2 мільйони доларів.

“Я особисто створюю аукціон у його підтримку. Лот – мій змагальний біб (майка учасника). Стартова ціна – 1 000 грн”, – заявила Підгрушна у Фейсбуці.

У коментарях можна піднімати вартість лоту з мінімальним кроком 200 грн. Учасник, який запропонує найбільшу вартість лоту – отримає біб. Аукціон закінчується 09 лютого 2021р о 23:59.

Також на порятунок життя Арсенчика можна перерахувати кошти за реквізитами:

ПриватБанк:

5168745104377749 Борис Н.П. (мама)

UA803052990000026206897933370

5168745104377756 Борис Ю.І. (тато)

UA063052990000026209897934503

26203897933522 Borys Nadiia $ (мама)

UA883052990000026203897933522

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26200897934706 Borys Yurii $ (тато)

UA713052990000026200897934706

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26204897933565 Borys Nadiia € (мама)

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26201897934749 Borys Yurii € (тато)

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MONOBANK:

4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)

4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)

Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням.