Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна оголосила про старт благодійного аукціону. На ньому вона збиратиме кошти на лікування Арсена Бориса зі Скалата.
Як інформують “Тернополяни“, у хлопчика діагностували важку рідкісну недугу – спінальну м’язову атрофію. Для порятунку дитини потрібні найдорожчі у світі ліки. Вартість однієї ін’єкції становить понад 2 мільйони доларів.
“Я особисто створюю аукціон у його підтримку. Лот – мій змагальний біб (майка учасника). Стартова ціна – 1 000 грн”, – заявила Підгрушна у Фейсбуці.
У коментарях можна піднімати вартість лоту з мінімальним кроком 200 грн. Учасник, який запропонує найбільшу вартість лоту – отримає біб. Аукціон закінчується 09 лютого 2021р о 23:59.
Також на порятунок життя Арсенчика можна перерахувати кошти за реквізитами:
ПриватБанк:
5168745104377749 Борис Н.П. (мама)
UA803052990000026206897933370
5168745104377756 Борис Ю.І. (тато)
UA063052990000026209897934503
26203897933522 Borys Nadiia $ (мама)
UA883052990000026203897933522
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26200897934706 Borys Yurii $ (тато)
UA713052990000026200897934706
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26204897933565 Borys Nadiia € (мама)
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26201897934749 Borys Yurii € (тато)
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MONOBANK:
4441 1144 2440 5288 Борис Н.П. (мама)
4441 1144 2440 5445 Борис Ю. І. (тато)
Детальнішу інформацію можна знайти за посиланням.
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