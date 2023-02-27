“Окупант непередбачуваний. Всяке може бути”: у Тернополі молодь вчиться володіти зброєю і штурмувати будівлі

Тернопільська “Права молодь” організовує військові тренування.

Хлопці та дівчата відпрацьовують тактичні команди, виконують силові вправи, тренують витривалість та вчаться штурмувати будівлі, повідомляє Суспільне.

За словами керівника тернопільського осередку “Правої молоді” Назара Рибачка, в плані тренування – шикування, біг, розминка відпрацювання вивченого раніше та штурм.

“Це тренування дуже потрібне, особливо цивільному населенню. Бажано більше людей, більше таких тренувань. Окупант непередбачуваний. Всяке може бути”, – каже учасник “Правої молоді” на псевдо “Ворон”.

“У нас дуже жорстокий ворог. І я вважаю, що інформація, яка тебе може захистити, або яка може тобі допомогти в моменти війни, вона потрібна всім”, – розповіла учасниця тренування Христина.

“Ми робимо це з метою гартування молоді, щоб бути готовим до гіршого. Особисто я завжди виховувався в патріотичному дусі”, – каже юнак на псевдо “Львів”.

“Ми маємо теж стати на захист. Це для дівчат теж важливо. І ми маємо показати, що не відрізняємося від хлопців. Ми сильні волею”, – розповіла Олександра Кучмій.

Хлопці та дівчата бігають з додатковим навантаженням, вони одягнені в плитоноски, для навчання використовують муляжі автоматів.

“Зазвичай, ми тренуємо людей в плитоносках, або бронежилетах. Там або дерев’яні, поліетиленові, або просто балістичні пакети. Це для того, щоб приблизити їх до бойових умов. Далі – різні підсумки. Підсумки прикріплені на ремінно-плечовій системі”, – каже ройовий “Правої молоді” Олександр Солонинка.

Розминку проводив вишкільник Віталій Білецький. Він з Херсонщини. Переїхав до Тернополя у квітні минулого року, а через місяць приєднався до “Правої молоді”.

“Результати певні є, але все-таки треба їх більше підганяти. Ми працюємо над цим щодня. Я – як вишкільник, і разом із керівним штабом. Ми розробляємо план тренувань”.

Перед штурмом будівлі учасники тренувань замінили дерев’яні муляжі автоматів на страйкбольні рушниці. Частину цієї зброї надав тернополянин Микола Голубєв, ще кілька – приніс обласний керівник тернопільського осередку Назар Бурий.

“Ми ними відпрацьовуємо переважно тактику, штурм будівель, переміщення розвідувальної групи. Воно дає максимальну якість, відточування навичок, набутих якимись іншими методами, оскільки людина тримає зброю. Зброю, яка стріляє”.

“Права молодь” – це молодіжне крило національно-визвольного руху “Правий Сектор”. У Тернополі вона діє з 2016 року. Про це Суспільному розповів керівник тернопільського осередку Назар Рибачок.

“Ми займаємося вихованням молоді. Вихованням так званої еліти. Проводимо вишколи, тренування. Я думаю, що вони важливі, тим більше цікаві для молоді”.