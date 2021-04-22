Одинадцятий день поспіль в області знижується захворюваність на COVID-19. Епідемія відступає?

Одинадцятий день поспіль на Тернопільщині знижується захворюваність.

Про це повідомив на засіданні міського оперативного штабу епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За його словами, позитивні тенденції збережуться до кінця квітня. Однак якою буде ситуація після Пасхи, спрогнозувати складно.

Сьогодні в області зареєстрували 357 випадків захворювання. У середу-четвер відмічаються традиційне зростання кількості інфікованих. Епідеміологи пов’язують це із пізніми зверненнями за медичною допомогою.

“Зберігається одинадцятий день поспіль тенденція до зниження захворюваності на COVID-19. При цьому наявні подобові коливання із тижневими піками в середу та четвер. Це традиційна в нас ситуація. З одного боку вона пов’язана із суб’єктивними обставинами. Це поведінка людей і звернення їх за медичною допомогою, починаючи з понеділка-вівторка, а також об’єктивні фактори, що сприяють коливанню. Це поступлення біоматеріалу, найбільше навантаження на лабораторію, як правило, теж у середу-четвер”, – зазначає Володимир Паничев.

За словами лікарів, епідемічний процес із COVID-19 на Тернопільщині проходить хвилеподібно. Наразі регіон на стадії зниження рівня захворюваності. Однак після Пасхи ситуація може бути протилежною.