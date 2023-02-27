Одинадцятикласників звільнили від складання державної підсумкової атестації.

Про це йдеться у документі «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», який Верховна Рада України прийняла 23 лютого.

На сайті Міністерства освіти і науки повідомляють, що вступне випробування для охочих здобути вищу освіту проводитиметься у форматі Національного мультипредметного тесту. Він складається з трьох предметів. Два обов’язкові: українська мова і математика. І на вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування проходитиме впродовж одного дня.

Безкоштовно підготуватися до складання НМТ випускники можуть на платформі «iLearn» від громадської спілки «Освіторія». На ній вже розпочалася серія підготовчих вебінарів. Щотижня на цій платформі проходитимуть онлайн-заняття з чотирьох предметів: української мови, історії України, математики та англійської. Учні зможуть не лише повторити матеріал, але й поставити запитання викладачам, а також перевірити знання завдяки тестуванню. Вебінари триватимуть упродовж чотирьох місяців, безпосередньо до складання НМТ.